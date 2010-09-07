* Опыт применения структурных методик в дизайне, разработке, реализации и поддержки приложений. * Опыт работы с системами с высоким веб трафиком, понимаение принципов работы систем интернет рекламы. * Опыт работы с ...
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На постоянной основе нужна помощь программиста с знанием joomla, wordpress.
Оплата сдельная.
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