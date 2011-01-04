Требуется еще один программист - верстальщик

* Опыт применения структурных методик в дизайне, разработке, реализации и поддержки приложений. * Опыт работы с системами с высоким веб трафиком, понимаение принципов работы систем интернет рекламы. * Опыт работы с ...
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Добрый день.
Нужен хороший универсальный специалист с приемлимыми ценами для выполнения сдельных проектов по Веб программированию.
Требования:
PHP
SQL
JS
HTML+CSS соответственно
AS/Flash - желательно
Виды работ:
Верстка сайтов, интеграция дизайна в разные CMS, разработка компонентов для CMS нашей компании, поиск и исправление багов и уязвимостей, модернизация системы, правка чужого кода.
Человек для проектов на будующее, ищим специалиста который постоянно будет на связи в ICQ или Skype, чтобы могли в любое время обратиться и передать проект на выполнение. Проекты у нас как правило появляются спонтанно, поэтому такие условия. Оплата по факту или по предоплате - в зависимости от заказчика.
На данном этапе проектов нет, но в ближайшие дни опять появится работа.
Оставляйте предложения с ценами и портфолио.
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