Веб-разработчик (JavaScript, PHP, MySQL)

Требуется разрабатывать преимущественно фронтэнд для сайтов, потому знание JavaScript на отличном уровне — обязательно.

Время от времени придется дорабатывать бэкэнд, поэтому необходимы знания PHP и MySQL.

Предлагаем удаленную работу с полной занятостью, но с очень гибким графиком, 1200$.

Ждем подробного описания вашего опыта применительно к интересующим нас технологиям.

РЕЗЮМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО (желательно в формате .doc 2003)!!!

Отправлять на marine.bulgakova (собака) yandex . ru с пометкой "Веб-разработчик".