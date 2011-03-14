PHP/MySQL/WEB программист. Он-лайн игровой проект.

Компания, разработчик, ищет талантливого PHP/MySQL/WEB-программиста для написания интересного и увлекательных игрового онлайн проекта.

Обязанности:

Разработка и написание сервера для многопользовательских клиент-серверных приложений. Сопряжение WEB сервера с мобильным клиентом

Требования:

Опыт разработки клиент-серверных приложений,

Отличные знания PHP

Уверенные знания SQL, опыт работы с MySQL

Уметь работать с Сокетами

Желательно:

HTML-верстка,CSS, JavaScript

Наличие опыта работы в WEB/PHP/MySQL проектах

(наличие готовых проектов)

Приветствуются:

Навыки работы с Flash и/или Silverlight и ActionScript.

Написание WAP сайтов для мобильных устройств

Уже написанные и работающие проекты

P.S.

Проект довольно простой, срок реализации проекта 2-3 недели.

Нужна будет дальнейшая поддержка проекта.

При успешном и качественном выполнении проекта, гарантируем работу на весь этот год по другим он-лайн проектам так же