Alex_Games

Создание он-лайн проектов

Добрый день!

Требуется опытный программист для написания серверной части несложного игрового (браузерного) on-line проекта.

PHP+MySQL (работа примерно ~ на 1-1,5 месяц.)

Желательно с Украины, для возможности решать вопросы по телефону.

(Или связь голосом по Скайпу в рабочее время с 11-20 часов)

ОН-ЛАЙН браузерный, игровой проект

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НУЖНО:

1) проектирование и таблиц, связей и БД для серверной части и PHP логика с хорошей и очень гибкой админкой. (Админку нужно использовать готовую)

2) Проект должен быть выполнен на “чистом” PHP (для быстрой работы)

Без использования СMS (Drupal, Joomla, Framework и подобных...)

3) Человек с понимание RPG игр и терминов (знающий что такое: прокачка, сила удара, защита, кланы, амулеты, аукцион и т.п.)

4) Четкая, понятная и красивая логика написания проекта, что бы в дальнейшем можно было модернизировать его с вами или самому...

(Оплата договорная)

Очень жду ваших предложений...!