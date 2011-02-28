Alex_Games

Компания, разработчик, ищет талантливого PHP/MySQL/WEB-программиста для написания интересного и увлекательных игрового онлайн проекта. Обязанности: Разработка и написание сервера для многопользовательских клиент-серверных приложений. Сопряжение WEB сервера с мобильным клиентом Требования: Опыт разработки клиент-серверных приложений, ...
Добрый день!
Требуется опытный программист для написания серверной части несложного игрового (браузерного) on-line проекта.
PHP+MySQL (работа примерно ~ на 1-1,5 месяц.)
Желательно с Украины, для возможности решать вопросы по телефону.
(Или связь голосом по Скайпу в рабочее время с 11-20 часов)
ОН-ЛАЙН браузерный, игровой проект
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НУЖНО:
1) проектирование и таблиц, связей и БД для серверной части и PHP логика с хорошей и очень гибкой админкой. (Админку нужно использовать готовую)
2) Проект должен быть выполнен на “чистом” PHP (для быстрой работы)
Без использования СMS (Drupal, Joomla, Framework и подобных...)
3) Человек с понимание RPG игр и терминов (знающий что такое: прокачка, сила удара, защита, кланы, амулеты, аукцион и т.п.)
4) Четкая, понятная и красивая логика написания проекта, что бы в дальнейшем можно было модернизировать его с вами или самому...
(Оплата договорная)
Очень жду ваших предложений...!
- $1000Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать вёрстку готовых макетов для WAP сайта. (Сейчас порядка 10 страниц) Оформление однотипное и простое. Сами странички будут использоваться для собственного браузерного микро клиента. Поэтому, есть несколько только ограничений при верстке этих страничек. Использование CSS по максимуму! По ...Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад