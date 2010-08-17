PHP разработчик

Веб-разработчик

Будем рады видеть в нашей команде амбициозного веб-разработчика.

Требования

Умение решать сложные задачи простыми способами.

Умение быстро и самостоятельно добиваться результата.

Крайне желателен опыт создания собственных проектов. При подаче заявки на эту вакансию обязательно нужно оставить ссылку на одну или несколько законченных работ.

Навыки

Опыт работы с PHP.

Опыт работы с JavaScript.

Опыт работы с CSS.

Опыт работы с MySQL.

Владение объекто-ориентированной разработкой

Знание принципов MVC (модель-вид-контроллер)

Базовые знания в построении нагрузочных систем (кеширование, оптимизация).

Приветствуется знание Flash (ActionScript 3.0).

Условия

Вознаграждение не ограничено сверху и зависит от амбиций и таланта разработчика.

Телефон : 7(495)507-87-88 (доб.111)

с 10-00 до 20-00