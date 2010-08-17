PHP разработчик

Компания, разработчик, ищет талантливого PHP/MySQL/WEB-программиста для написания интересного и увлекательных игрового онлайн проекта. Обязанности: Разработка и написание сервера для многопользовательских клиент-серверных приложений. Сопряжение WEB сервера с мобильным клиентом Требования: Опыт разработки клиент-серверных приложений, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Веб-разработчик
Будем рады видеть в нашей команде амбициозного веб-разработчика.
Требования
Умение решать сложные задачи простыми способами.
Умение быстро и самостоятельно добиваться результата.
Крайне желателен опыт создания собственных проектов. При подаче заявки на эту вакансию обязательно нужно оставить ссылку на одну или несколько законченных работ.
Навыки
Опыт работы с PHP.
Опыт работы с JavaScript.
Опыт работы с CSS.
Опыт работы с MySQL.
Владение объекто-ориентированной разработкой
Знание принципов MVC (модель-вид-контроллер)
Базовые знания в построении нагрузочных систем (кеширование, оптимизация).
Приветствуется знание Flash (ActionScript 3.0).
Условия
Вознаграждение не ограничено сверху и зависит от амбиций и таланта разработчика.
Телефон : 7(495)507-87-88 (доб.111)
с 10-00 до 20-00
- Похожие заказы
- $1000Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Добрый день. Нужен хороший универсальный специалист с приемлимыми ценами для выполнения сдельных проектов по Веб программированию. Требования: PHP SQL JS HTML+CSS соответственно AS/Flash - желательно Виды работ: Верстка сайтов, интеграция дизайна в разные CMS, разработка компонентов для CMS нашей компании, поиск и исправление багов ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10000
* Опыт применения структурных методик в дизайне, разработке, реализации и поддержки приложений. * Опыт работы с системами с высоким веб трафиком, понимаение принципов работы систем интернет рекламы. * Опыт работы с ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
На постоянной основе нужна помощь программиста с знанием joomla, wordpress. Оплата сдельная.Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется хороший программист в веб студию. для выполнения проектом удаленно. Дизайнер все рисует. Ваша задача порезать и натянуть ее на CMS оплата труда сдельная. Наличный расчет за каждый проект. Интересуют ребята из КиеваВеб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1200
Требуется разрабатывать преимущественно фронтэнд для сайтов, потому знание JavaScript на отличном уровне — обязательно. Время от времени придется дорабатывать бэкэнд, поэтому необходимы знания PHP и MySQL. Предлагаем удаленную работу с полной занятостью, но с очень гибким ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для работы над интернет-проектами требуется программист на постоянную работу в офис. Требования: - отличное знание всех технологий веб-программирования, умение работать с различными API и Framework - способность быстро ориентироваться в чужом коде - опыт работы над крупными интернет-проектами, а ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется программист на удаленную работу, долгосрочное сотрудничество. Требования: 1) Быть всегда он-лайн ( Любые мессенджеры, мобильный телефон, главное чтобы всегда можно было поддерживать связь) 2) Знания движков Amiro CMS, ShopCms и умение править их код, вносить изменения, дополнения 3) ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1500
ASP.NET разработчик Креативное агенство Mango.by приглашает талантливого программиста, для работы над интересным проектом. Описание проекта, его цели: Индустрия: Travel & Tourism, Medicine Конечный продукт : система для автоматизации гостиничного бизнеса, Web-приложение с обширной бизнес-логикой и отличными перспективами ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1500
На постоянную удаленную работу требуется php-программист с опытом работы c cms Magento, а также js, ajax. Приветствуем ответственность и профессионализм, а также коммуникабельность и чувство юмора :)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад