JAVA веб программист в стартап – соц игры

$1600
Веб-программированиеЗакрытнет заявок87 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Молодой компании требуется ведущий java web програмист для ведения работы над социальными игровыми проектами.

Знание технологий:

- Java

- MYSQL

- Знание или желание разбираться с АПИ фейсбука

- Опыт и понимание архитектуры бекэнда при больших нагрузках на систему.

-Общий опыт работы от 5 лет, в гейм индустрии не менее 2х лет. Участие хотя бы в одном серъезном проекте в роли лид девелопера или архитектора

- Eclipse

- SWT

- SQL

- Oracle

- Oracle PL/SQL

- database design

- HTML

- Возраст от 25

Огромный плюс:

- J2EE (Tapestry,Struts,JSF)

- SWING

- UML

- XML

- C++

- основы администрирования серверов

- Опыт работы с agile/scrum системой ведения проектов

- Самостоятельность желание и амбиции стать тим лидом

Со своей стороны мы обещаем

- Довольно новую сферу для профессионального развития

- Регулярную загрузку

- Своевременную оплату

Оплата от $1000 до $1600 в зависимости от нагрузки и эффективности. При достижении игры определнных результатов – единоразовые бонусы.

Работа в основном дома – удаленно, иногда в офисе. Нужно быть готовым активно общаться через скайп. Местонахождение Донецкая область.

13 лет назад
XenaoGames
Alexey Mutovkin 
40 летВеликобритания
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • PHP/MySQL/WEB программист. Он-лайн игровой проект.

    $1000

    Компания, разработчик, ищет талантливого PHP/MySQL/WEB-программиста для написания интересного и увлекательных игрового онлайн проекта. Обязанности: Разработка и написание сервера для многопользовательских клиент-серверных приложений. Сопряжение WEB сервера с мобильным клиентом Требования: Опыт разработки клиент-серверных приложений, ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется еще один программист - верстальщик

    $500

    Добрый день. Нужен хороший универсальный специалист с приемлимыми ценами для выполнения сдельных проектов по Веб программированию. Требования: PHP SQL JS HTML+CSS соответственно AS/Flash - желательно Виды работ: Верстка сайтов, интеграция дизайна в разные CMS, разработка компонентов для CMS нашей компании, поиск и исправление багов ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист в Веб-студию

    $500

    Требуется хороший программист в веб студию. для выполнения проектом удаленно. Дизайнер все рисует. Ваша задача порезать и натянуть ее на CMS оплата труда сдельная. Наличный расчет за каждый проект. Интересуют ребята из Киева

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик сайтов

    На постоянную удаленную работу требуется программист-универсал. Верстка, создание, поддержка, наполнение и продвижение сайтов. Обещаем много интересных проектов. Оплата фиксрованная в месяц, обсуждается. Нужен ответственный, адекватный исполнитель, который всегда на связи. Ваши предложения и пожелания по ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Очень нужен программист

    Приветствую Вас! В связи с расширением нашей команды, требуется еще один программист. Наличие в голове знаний PHP, Java Script, AJAX, JS обязательны. Active Script, 1C крайне желательны. Задача: посадка верстки на популярные CMS (Joomla, Drupal, ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP разработчик

    $50000

    Веб-разработчик Будем рады видеть в нашей команде амбициозного веб-разработчика. Требования Умение решать сложные задачи простыми способами. Умение быстро и самостоятельно добиваться результата. Крайне желателен опыт создания собственных проектов. При подаче заявки на эту вакансию ...

    PHP
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-разработчик (JavaScript, PHP, MySQL)

    $1200

    Требуется разрабатывать преимущественно фронтэнд для сайтов, потому знание JavaScript на отличном уровне — обязательно. Время от времени придется дорабатывать бэкэнд, поэтому необходимы знания PHP и MySQL. Предлагаем удаленную работу с полной занятостью, но с очень гибким ...

    PHPJavascriptMySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист на постоянную работу

    Для работы над интернет-проектами требуется программист на постоянную работу в офис. Требования: - отличное знание всех технологий веб-программирования, умение работать с различными API и Framework - способность быстро ориентироваться в чужом коде - опыт работы над крупными интернет-проектами, а ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад