JAVA веб программист в стартап – соц игры

Молодой компании требуется ведущий java web програмист для ведения работы над социальными игровыми проектами.

Знание технологий:

- Java

- MYSQL

- Знание или желание разбираться с АПИ фейсбука

- Опыт и понимание архитектуры бекэнда при больших нагрузках на систему.

-Общий опыт работы от 5 лет, в гейм индустрии не менее 2х лет. Участие хотя бы в одном серъезном проекте в роли лид девелопера или архитектора

- Eclipse

- SWT

- SQL

- Oracle

- Oracle PL/SQL

- database design

- HTML

- Возраст от 25

Огромный плюс:

- J2EE (Tapestry,Struts,JSF)

- SWING

- UML

- XML

- C++

- основы администрирования серверов

- Опыт работы с agile/scrum системой ведения проектов

- Самостоятельность желание и амбиции стать тим лидом

Со своей стороны мы обещаем

- Довольно новую сферу для профессионального развития

- Регулярную загрузку

- Своевременную оплату

Оплата от $1000 до $1600 в зависимости от нагрузки и эффективности. При достижении игры определнных результатов – единоразовые бонусы.

Работа в основном дома – удаленно, иногда в офисе. Нужно быть готовым активно общаться через скайп. Местонахождение Донецкая область.