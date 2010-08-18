JAVA веб программист в стартап – соц игры

Компания, разработчик, ищет талантливого PHP/MySQL/WEB-программиста для написания интересного и увлекательных игрового онлайн проекта. Обязанности: Разработка и написание сервера для многопользовательских клиент-серверных приложений. Сопряжение WEB сервера с мобильным клиентом Требования: Опыт разработки клиент-серверных приложений, ...
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Молодой компании требуется ведущий java web програмист для ведения работы над социальными игровыми проектами.
Знание технологий:
- Java
- MYSQL
- Знание или желание разбираться с АПИ фейсбука
- Опыт и понимание архитектуры бекэнда при больших нагрузках на систему.
-Общий опыт работы от 5 лет, в гейм индустрии не менее 2х лет. Участие хотя бы в одном серъезном проекте в роли лид девелопера или архитектора
- Eclipse
- SWT
- SQL
- Oracle
- Oracle PL/SQL
- database design
- HTML
- Возраст от 25
Огромный плюс:
- J2EE (Tapestry,Struts,JSF)
- SWING
- UML
- XML
- C++
- основы администрирования серверов
- Опыт работы с agile/scrum системой ведения проектов
- Самостоятельность желание и амбиции стать тим лидом
Со своей стороны мы обещаем
- Довольно новую сферу для профессионального развития
- Регулярную загрузку
- Своевременную оплату
Оплата от $1000 до $1600 в зависимости от нагрузки и эффективности. При достижении игры определнных результатов – единоразовые бонусы.
Работа в основном дома – удаленно, иногда в офисе. Нужно быть готовым активно общаться через скайп. Местонахождение Донецкая область.
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