Разработчик сайтов

На постоянную удаленную работу требуется программист-универсал. Верстка, создание, поддержка, наполнение и продвижение сайтов. Обещаем много интересных проектов. Оплата фиксрованная в месяц, обсуждается. Нужен ответственный, адекватный исполнитель, который всегда на связи. Ваши предложения и пожелания по оплате. Заявки без суммы оклада и портфолио рассматриваться не будут.