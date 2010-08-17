Очень нужен программист

Приветствую Вас!

В связи с расширением нашей команды, требуется еще один программист. Наличие в голове знаний PHP, Java Script, AJAX, JS обязательны. Active Script, 1C крайне желательны.

Задача: посадка верстки на популярные CMS (Joomla, Drupal, WordPress, Shop-Script, PHP Shop, Битрикс.), а также написание для них всевозможных модулей, компонентов и т.д.

Очень хотелось бы, чтобы программист был и верстальщиком в одном лице.

Вроде требования все. Ну и сговорчевость конечно должна присутствовать.