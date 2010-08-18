[Битрикс] Веб-разработчик

Компания, разработчик, ищет талантливого PHP/MySQL/WEB-программиста для написания интересного и увлекательных игрового онлайн проекта. Обязанности: Разработка и написание сервера для многопользовательских клиент-серверных приложений. Сопряжение WEB сервера с мобильным клиентом Требования: Опыт разработки клиент-серверных приложений, ...
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Компании, специализирующейся на разработке и поддержке веб-сайтов под управлением «1С-Битрикс: Управление сайтом», требуется удаленный разработчик на Битриксе.
Основные задачи:
- создание веб-сайтов с нуля;
- доработка и развитие существующих сайтов на Битриксе;
- исправление ошибок в работе сайтов;
- консультирование пользователей;
- импорт/экспорт данных;
- интеграция с 1С, платежными системами, торговыми площадками.
Требования:
- владение Битриксом не только в плане программирования, но и в качестве пользователя;
- хорошее знание API;
- базовые знания MySQL;
- хорошие знания jQuery и AJAX;
- умение ориентироваться в чужом коде;
- готовность работать как минимум 4 часа в день;
- постоянный онлайн и возможность общаться голосом по Скайпу/GTalk;
- исполнительность;
- хороший русский язык;
- умение отчитываться за свою работу.
Плюсом будут:
- навыки верстки и интеграции дизайна;
- наличие сертификатов 1С-Битрикс;
- владение техническим английским;
- опыт администрирования Linux-серверов;
- опыт работы с 1С.
В первую очередь мы ищем опытного разработчика, но возможна и стажировка. Это не разовый проект, мы ориентированы на долгое ежедневное сотрудничество.
Зарплата от сдельная от 20000 до 40000 руб. в месяц по результатам тестового задания, исходя из 5-дневной рабочей недели и 8-часового рабочего дня.
Ваши резюме Вы можете присылать на [email protected] с указанием вакансии в теме письма.
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