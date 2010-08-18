Специалист Typo3/TypoScript,опыт напис. extensions

Компании, специализирующейся на разработке и поддержке веб-сайтов под управлением «1С-Битрикс: Управление сайтом», требуется удаленный разработчик на Битриксе. Основные задачи: - создание веб-сайтов с нуля; - доработка и развитие существующих сайтов на Битриксе; - исправление ошибок в работе сайтов; - консультирование ...
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ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА требуется специалист по Typo3/TypoScript с опытом написания extensions и знанием TypoScript
Требования:
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- опыт работы с вышеопианным, новичкам-любителям не беспокоиться
- отвественность, самостоятельность, креативность, пунктуальность, соблюдение сроков
- skype -> "круглосуточная" доступность (в кавычках, так как конечно преувеличенно, но смысл понятен)
- удалённая работа
Мы предлагаем:
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- долгосрочное сотрудничество, множество проектов
- чёткая, не проблематичная оплата, в начале преимущественно через Western Union
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