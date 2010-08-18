Программист (фреймворк, долгое сотрудничество)

Требуется хороший программист в веб студию. для выполнения проектом удаленно. Дизайнер все рисует. Ваша задача порезать и натянуть ее на CMS оплата труда сдельная. Наличный расчет за каждый проект. Интересуют ребята из Киева
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Добрый день!
На постоянную работу требуется программист, для создания проектов на следующих фрэймворках:
- PHP (Zend, CakePHP, Symfony)
- Ruby on rails
- Django
Ответ присылайте в следующей форме:
- Фрэймоврки с которыми вы работаете
- Пару примеров выполненных работ
- Стоимость месяца работы
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