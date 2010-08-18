Программист (фреймворк, долгое сотрудничество)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки260 просмотров
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Добрый день!

На постоянную работу требуется программист, для создания проектов на следующих фрэймворках:

- PHP (Zend, CakePHP, Symfony)

- Ruby on rails

- Django

Ответ присылайте в следующей форме:

- Фрэймоврки с которыми вы работаете

- Пару примеров выполненных работ

- Стоимость месяца работы

13 лет назад
ruslanbakiev
Руслан 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
31 отзыв(-1)
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