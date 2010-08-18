== [Битрикс] Ведущий веб-разработчик ==

Компании, специализирующейся на разработке и поддержке веб-сайтов под управлением «1С-Битрикс: Управление сайтом», требуется ведущий веб-разработчик на Битриксе, можно удаленно.

Основные задачи:

- проектирование новых сайтов и разработка наиболее важных их составляющих;

- доработка и развитие существующих сайтов на Битриксе;

- исправление ошибок в работе сайтов;

- консультирование пользователей и помощь другим разработчикам;

- участие в составлении технических заданий.

От ведущего разработчика мы ожидаем:

- хорошего опыта разработки под Битрикс и блестящее знание API;

- владения HTML, CSS, JavaScript в общем и jQuery в частности; базовые знания SQL/MySQL;

- хорошего владения русским языком, коммуникабельности;

- опыта состыковки со сторонними информационными системами, интеграции с 1С, Яндекс.Маркетом, платежными и биллинговыми системами.

Остальные требования:

- умение быстро считывать чужой код;

- исполнительность;

- умение отчитываться за свою работу и работу подчиненных разработчиков.

Плюсом будут:

- наличие сертификатов 1С-Битрикс;

- владение техническим английским;

- опыт администрирования Linux-серверов.

Зарплата до 60000 руб. в месяц по результатам тестового задания. 5-дневная рабочая неделя, возможен гибкий график. Офис в р-не м. "Войковская" или удаленно.

Ваши резюме Вы можете присылать на [email protected] с указанием вакансии в теме письма.