ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА требуется специалист по Typo3/TypoScript с опытом написания extensions и знанием TypoScript Требования: ---------------- - опыт работы с вышеопианным, новичкам-любителям не беспокоиться - отвественность, самостоятельность, креативность, пунктуальность, соблюдение сроков - skype -> "круглосуточная" доступность (в кавычках, так как ...
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== [Битрикс] Ведущий веб-разработчик ==
Компании, специализирующейся на разработке и поддержке веб-сайтов под управлением «1С-Битрикс: Управление сайтом», требуется ведущий веб-разработчик на Битриксе, можно удаленно.
Основные задачи:
- проектирование новых сайтов и разработка наиболее важных их составляющих;
- доработка и развитие существующих сайтов на Битриксе;
- исправление ошибок в работе сайтов;
- консультирование пользователей и помощь другим разработчикам;
- участие в составлении технических заданий.
От ведущего разработчика мы ожидаем:
- хорошего опыта разработки под Битрикс и блестящее знание API;
- владения HTML, CSS, JavaScript в общем и jQuery в частности; базовые знания SQL/MySQL;
- хорошего владения русским языком, коммуникабельности;
- опыта состыковки со сторонними информационными системами, интеграции с 1С, Яндекс.Маркетом, платежными и биллинговыми системами.
Остальные требования:
- умение быстро считывать чужой код;
- исполнительность;
- умение отчитываться за свою работу и работу подчиненных разработчиков.
Плюсом будут:
- наличие сертификатов 1С-Битрикс;
- владение техническим английским;
- опыт администрирования Linux-серверов.
Зарплата до 60000 руб. в месяц по результатам тестового задания. 5-дневная рабочая неделя, возможен гибкий график. Офис в р-не м. "Войковская" или удаленно.
Ваши резюме Вы можете присылать на [email protected] с указанием вакансии в теме письма.
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