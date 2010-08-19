Требуется Joomler

Требуется человек хорошо разбирающийся в Joomle 1.5.x (1.6.x) для не частых социальных работ (помощь детям, медицина, церкви, инвалиды и тп). Тоесть для организаций, которые не занимаются коммерцией.

В идеале, если сможете оказывать помощь Бесплатно, не в идеале сможем платить до 1000р ($30).

Пожалуйста пишите на каких условиях сможете работать с нами.