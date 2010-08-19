Требуется Joomler

http://lafrus.ru/ http://sounddesign.su/flash/ Доброго дня, укажите , пожалуйста, ваши цены за flash на этих сайтах (только flash+xml . без дизайна). Если есть работы, пожалуйста, показуйте и пишите что именно вы в них сделали
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек хорошо разбирающийся в Joomle 1.5.x (1.6.x) для не частых социальных работ (помощь детям, медицина, церкви, инвалиды и тп). Тоесть для организаций, которые не занимаются коммерцией.
В идеале, если сможете оказывать помощь Бесплатно, не в идеале сможем платить до 1000р ($30).
Пожалуйста пишите на каких условиях сможете работать с нами.
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