Php-программист с опытом разработки магазинов

Нужен программист для выполнения доработок по существующим магазинам и для разработки новых.

Должны присутствовать знания ООП, jquery(+ajax), css

Прошу также указать свои цены за час(для доработок) и за средний по функционалу магазин, а также сроками его разработки(желательно со ссылкой)

Также можете указать с какими cms ками / фреймворками имели дело.

P.S. Интернет-магазины сделаны на моей собственной cms, поэтому я все подробно по ней могу объяснить. Цмс модульная, в качестве прослойки к бд используется DbSimple, в качестве шаблонизатора – php аналог php_templates, небольшая документация + инструкция для создания модулей присутствует.

P.P.S. Вот сайтик цмс (сразу скажу что это не коробка, сайтик сделал для клиентов, чтобы не пугались что делаю их магаз на собственной разработке:) haveshop.ru/cms/)