Team leader, программист Python, C++; Go

Система поиска Yottos yottos.com.ua в связи с расширением штата сотрудников приглашает на постоянную работу профессиональных и целеустремленных программистов.

Обязательные требования:

- Python

- Базы данных (MSSQL, Postgresql)

- HTML, CSS, Javascript, jQuery.

- C++ (Qt)

- Понимание принципов работы высоконагруженных high-availability проектов

- Уверенная работа в Linux.

Требуемый опыт работы:

работа над реальными проектами не менее трех лет.

Мы ждем от Вас умения работать в команде, быть лидером, инициативности, быстрой обучаемости, ответственности.

Условия работы:

- полная занятость, полный день

- работа в Харькове

- приглашение кандидатов на собеседование после получения и

ознакомления с резюме.

Мы предлагаем :

- работу в стабильной, быстрорастущей компании

- удобное расположение офиса

- дружелюбный коллектив профессионалов

- хорошие возможности для личного развития и карьерного роста.