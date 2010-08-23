Программист PHP

Здравствуйте. Ведем деятельность по воплощению крупного проекта Федерального масштаба. Фундамент заложен, но много что предстоит сделать. Необходим адекватный партнер-технарь (навыки программирования по php), в команду с возможностью вхождения в состав соучредителей юр.лица. Детали проекта при контакте. Требование: Знание php, ...
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Разработка сайтов и web-приложений Поддержка, развитие и оптимизация существующих решений
Требования
Обязательно:
Опыт программирования на PHP
Опыт работы с MySQL, оптимизация БД
Знание HTML (навыки верстки), CSS, Javascript, XML, ajax, jQuery
Умение разбираться в чужом коде
Желательно:
Опыт работы с различными CMS (bitrix, joomla, Drupal и др)
Опыт работы с фреймворками: Zend, CakePHP
Опыт написания мультипоточных парсеров
Ведение программной документации
Приветствуется знание других языков программирования: Ruby, Python
Условия:
Уровень зарплаты по результатам собеседования. Обязательно наличие портфолио.
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