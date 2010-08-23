Нужен программист

Разработка сайтов и web-приложений Поддержка, развитие и оптимизация существующих решений Требования Обязательно: Опыт программирования на PHP Опыт работы с MySQL, оптимизация БД Знание HTML (навыки верстки), CSS, Javascript, XML, ajax, jQuery Умение разбираться в чужом коде ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наше РА работает с движком DLE,
нужен человек с опытом настройки данного движка (установка, формирование шаблона из дизайна, верстка, внедрение баннерных полей, работа с программированием баннеров..)
Оплата достойная,
На время исполнения заказа можем предоставить рабочее место в офисе. Офис с индивидуальным дизайном (м. Черная речка/Лесная).
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