Программист пхп под битрикс

Требуется человек с отличным знанием программирования ПХП под Битрикс (желательно сотрудник Веб-Студии, которая является официальным партнером Битрикс).

Требуется разработать новый модуль с нуля + пару несложных доработок в регистрации пользователя и личном кабинете.

Цена: Ваше предложение

Т/З будет дано позже, после того, как нужный специалист будет найден.

Ваше "портфолио" на мыло [email protected] с пометкой: Программист Битрикс