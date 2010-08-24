Для нового, прогрессивного и интенсивно развивающегося проекта браузерной онлайн игры художника Святослава Гуляева требуется программист для второй фазы проектирования игры (ее ньюансов и дополнений).

Игра сделана на PHP программировании (исключительно) с незначительными примесями извне.

Адрес игры: www.gulzona.ru и www.gulzona.com

Ролик игры смотрите тут :

http://www.youtube.com/watch?v=zZxXoQPlJu0

Требуется уверенный программис в этой области.

Цены исполнения договорные но желательно умеренные, так как проект не комерческий пока и частный.

Арт полностю мой.

Ближайшие задания :

1) Прокачка героев.

2) Магазин в игре (купленное в магазине-влияет на параметры персонажа игрока).

3) Отсыл на почту сообщений на все зарегистрированные аккаунты в игре через админ панель.

4) Создания статуса " Вор в законе" в галлерее героев.

Святослав: ася 344 620 609 (если не туда написал асю -сорри, уже забыл указана ли она у меня в моих данных.

Или на почту - [email protected]

Оплата наличкой если живете в Москве, если нет то электронным платежом яндекс денег.