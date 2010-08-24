Требуется человек с отличным знанием программирования ПХП под Битрикс (желательно сотрудник Веб-Студии, которая является официальным партнером Битрикс). Требуется разработать новый модуль с нуля + пару несложных доработок в регистрации пользователя и личном кабинете. Цена: Ваше предложение Т/З будет ...
PHP-программист(Symfony) для нагруженного проекта
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День добрый.
Для реализации, поддержки и дальнейшего развития далеко идущего проекта требуется PHP-программист. А именно, программист на фреймворке Symfony с ORM Doctrine. Кроме всего прочего, обязателен опыт работы с SVN.
Работа псевдоудаленная, т.е. делаем все по домам, раз в неделю встречаемся и показываем, что наделали и обсуждаем, что будем делать дальше. Поэтому, рассматриваю только Москву-подмосковье.
Компенсация: первый месяц - 40 тыс рублей. Дальше - по результатам (в сторону бОльшего).
Жду ваших вопросов и предложений.
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