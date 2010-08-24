PHP-программист(Symfony) для нагруженного проекта

$1350
Веб-программированиеЗакрытнет заявок102 просмотра
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День добрый.

Для реализации, поддержки и дальнейшего развития далеко идущего проекта требуется PHP-программист. А именно, программист на фреймворке Symfony с ORM Doctrine. Кроме всего прочего, обязателен опыт работы с SVN.

Работа псевдоудаленная, т.е. делаем все по домам, раз в неделю встречаемся и показываем, что наделали и обсуждаем, что будем делать дальше. Поэтому, рассматриваю только Москву-подмосковье.

Компенсация: первый месяц - 40 тыс рублей. Дальше - по результатам (в сторону бОльшего).

Жду ваших вопросов и предложений.

PHP
13 лет назад
vanuhan
NaN лет
20 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва
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