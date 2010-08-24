Flash AS, Cookie Tracking, Image Pixel Expert

День добрый. Для реализации, поддержки и дальнейшего развития далеко идущего проекта требуется PHP-программист. А именно, программист на фреймворке Symfony с ORM Doctrine. Кроме всего прочего, обязателен опыт работы с SVN. Работа псевдоудаленная, т.е. делаем все ...