Ищу программиста на modx

Для совместного сотрудничества требуется программист, который сможет писать модули под modx,заводить сайты на modx и прогать не обычные задачи. Ищем человека, на голову выше обыкновенного верстальщика!

ОЧЕНЬ хочется человека из Петербурга!!!!!!!

- ответственного

- исполнительного

- быстрого

иногда желательна работа у нас в офисе (для быстрой коммуникации по проекту)

пишите в аську 254965441 (если я в оффлайне, то я не получу ваших сообщений когда войду в сеть). писать строго в онлайн!