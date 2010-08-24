Ищу программиста на modx

Веб-программированиеЗакрытнет заявок108 просмотров
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Для совместного сотрудничества требуется программист, который сможет писать модули под modx,заводить сайты на modx и прогать не обычные задачи. Ищем человека, на голову выше обыкновенного верстальщика!

ОЧЕНЬ хочется человека из Петербурга!!!!!!!

- ответственного

- исполнительного

- быстрого

иногда желательна работа у нас в офисе (для быстрой коммуникации по проекту)

пишите в аську 254965441 (если я в оффлайне, то я не получу ваших сообщений когда войду в сеть). писать строго в онлайн!

MODX
13 лет назад
mdomansky
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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