Программист (фрэймворк)

На постоянную удаленную работу требуется программист, для создания проектов только на следующих фрэймворках:

(один из списка)

- Symfony

- CakePHP

- Ruby on Rails;

- Django.

З/п 1000 $

Основные требования:

- опыт работы не менее 1 года;

- наличие skype;

- 5 дневная рабочая неделя

- начало рабочего дня с 8 до 10 по мск;

- 8 часовой рабочий день;

- в течении рабочего времени всегда находится online.

Ответ присылайте в следующей форме:

- Фрэймворк;

- Примеры выполненных работ;

- Как и в какое время с Вами можно связаться (скайп, телефон, ICQ);

- Город;

- Любая дополнительная информация, которая поможет нам для принятия решения в Вашу пользу.