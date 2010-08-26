Программист (фрэймворк)

Требуется Senior Java Developer на постоянную удаленную работу на полный день. Необходимая квалификация: - Опыт работы с Java от 3-х лет - Знание Java 1.6 и аспектно-ориентированного программирования (dependency-injection, аннотации) - Хорошее знание Hibernate, Swing, RPC, DWR - Владение паттернами ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную удаленную работу требуется программист, для создания проектов только на следующих фрэймворках:
(один из списка)
- Symfony
- CakePHP
- Ruby on Rails;
- Django.
З/п 1000 $
Основные требования:
- опыт работы не менее 1 года;
- наличие skype;
- 5 дневная рабочая неделя
- начало рабочего дня с 8 до 10 по мск;
- 8 часовой рабочий день;
- в течении рабочего времени всегда находится online.
Ответ присылайте в следующей форме:
- Фрэймворк;
- Примеры выполненных работ;
- Как и в какое время с Вами можно связаться (скайп, телефон, ICQ);
- Город;
- Любая дополнительная информация, которая поможет нам для принятия решения в Вашу пользу.
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