[PHP] GPS мониторинг. Symfony 1.4 (Doctrine)

В данный момент я разрабатываю приложение для мониторинга GPS устройств, а так же обработка данных, вывод объктов на карту, работа с ними и тд и тп. Мониторинг, Отчеты, Треки и многое другое. От вас мне нужна переодическая помощь по конкретно поставленным задачам, работа через SVN и таск менеджер (Есть задача, вы выставляете время + рейт за час отсюда сумма, выплаты могут быть постоянными). Оставляйте пожалуйста: Skype, generator.yml (Самый кастомный какой только есть и желательно какой либо свой плагин) и рейт за час.

P.S. Symfony 1.4, Doctrine, OpenStreetMaps, OpenLayers, Realplexor, плюс в дальнейшем MongoDb и Memcached или Redis.