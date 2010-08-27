Web-разработчик

Веб-программированиеЗакрытнет заявок73 просмотра
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Участие в проектах мирового уровня. Работа в современном офисе, в команде профессионалов, полный соц.пакет, оплата курсов английского языка, фитнеса, питания. Возможность карьерного роста. ЗП от 30000 руб. Окончательный уровень ЗП устанавливается индивидуально в результате собеседования с успешным кандидатом.

Обязанности: Участие в проектах в рамках поставленных задач и профессиональной компетенции.

Требования: опыт работы в web-программировании от 1-2 лет. Знание PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS, AJAX. Опыт работы с XML, системами контроля версий (svn)

13 лет назад
gfhnythcndj
Ольга 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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