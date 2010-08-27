Web-разработчик

SoftTechnics corporation is the leader in the sphere of IT outsourcing services with clients based in United Stated, United Kingdom, Germany and other locations. We are happy to invite new interesting people to join our ...
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Участие в проектах мирового уровня. Работа в современном офисе, в команде профессионалов, полный соц.пакет, оплата курсов английского языка, фитнеса, питания. Возможность карьерного роста. ЗП от 30000 руб. Окончательный уровень ЗП устанавливается индивидуально в результате собеседования с успешным кандидатом.
Обязанности: Участие в проектах в рамках поставленных задач и профессиональной компетенции.
Требования: опыт работы в web-программировании от 1-2 лет. Знание PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS, AJAX. Опыт работы с XML, системами контроля версий (svn)
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