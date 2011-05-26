SEO оптимизатор

Нужен РНР дев на проект с США, с перспективой выезда туда через год. оплата 15-20$. Требования ZF и нормальный англ. Работать непосредственно на заказчика. Проект с ноля. Год работать нужно будет в Харькове, в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
- Обязателен успешный опыт оптимизации сайтов
- Наличие успешных проектов в портфолио
- Отличное знание инструментария
- Знание HTML, CSS, PHP, JavaScript и SQL
- Желательны дизайнерские способности
- Знание английского языка
Обязанности:
- Анализ ключевых слов
- Внутренняя оптимизация структуры и содержимого сайта
- Размещение статей и ссылок на статьи
- Работа с дизайнером, сплит-тестирование
- Оптимизация страниц и увеличение конверсий
Описание:
Международная компания Auslogics Software является всемирно известным разработчиком программного обеспечения для компьютеров, работающих под управлением Microsoft Windows. На сегодняшний день разработками Auslogics пользуются более 10000000 людей во всем мире. Благодаря безукоризненной надежности, программное обеспечение компании Auslogics выбрали многие лидеры IT индустрии и крупные производители компьютерной техники.
Наши вакансии предполагают удаленную работу на полную ставку с официальным оформлением, высокой заработной платой - с возможностью значительного повышения и премирования по результатам Вашего труда.
Отправить резюме и более подробно ознакомиться с профилем компании можно на официальном сайте: http://www.auslogics.com
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