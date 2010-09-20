Senior PHP developer to USA

Нужен РНР дев на проект с США, с перспективой выезда туда через год. оплата 15-20$. Требования ZF и нормальный англ. Работать непосредственно на заказчика. Проект с ноля.

Год работать нужно будет в Харькове, в коворкинг центре X1. Потом переезд в Калифорнию США.