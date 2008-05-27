relo_san

Николай Зык relo_san

 
47 летУкраина/Киев
19 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Работаю с Symfony, Extjs

Стаж программирования на PHP около 6 лет, из них более 4 лет в офисе, остальное время - удаленно.

Из фреймворков на PHP на данный момент работаю только с Symfony. Интересуюсь серьезными интересными проектами с сложной логикой и архитектурой. Не рассматриваю предложения по работе с CMS.

Оказываю консультационные и аналитические услуги по техническому анализу ТЗ, существующих программных решений. Осуществляю анализ кода и архитектуры проекта, целесообразность, надежность и безопасность использованных решений. Осуществляю контроль над проектами, разработку планов и стратегии выполнения, рефакторинг.

PHP

  • Опытный программист на PHP

    Кто: Опытный программист, прекрасно знающий OOP и основные OOP-паттерны. В идеале - симфонист, поскольку работать придется исключительно с Symfony 1.4/Doctrine 1.2. Зачем: Участие в разработке нескольких серьезных и сложных проектов на Symfony/Doctrine/PostgreSQL. Проекты разрабатываются для нужд ...

    PHPPostgreSQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль на Java для стрим-сервера Red5

    $250

    Убедительная просьба: менеджерам и тем кто не в теме - проходить мимо. Задача узкоспециализированная. Меня также не интересуют никакие комплексные готовые решения и работы по созданию видео-стриминга, я в курсе об их существовании, возможностях и цене. Суть ...

    MySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приватный проект для Sir_Michael

    $150

    Требуется сверстать 5 страниц, качественной версткой на div-ах, с поддержкой IE6, 7, 8, FF2, Opera 8,9. Подробное техниеское задание и исходники дизайна отправлены по электронной почте.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sir_Michael
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для Sir_Michael
Было приятно сотрудничать. Подробное ТЗ и терпимость к скорости работы исполнителя. :)
Качество верстки отличное, приятно радует серьезное отношение к уровню и качеству работы.
Ответный отзыв