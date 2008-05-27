Кто: Опытный программист, прекрасно знающий OOP и основные OOP-паттерны. В идеале - симфонист, поскольку работать придется исключительно с Symfony 1.4/Doctrine 1.2. Зачем: Участие в разработке нескольких серьезных и сложных проектов на Symfony/Doctrine/PostgreSQL. Проекты разрабатываются для нужд ...
Стаж программирования на PHP около 6 лет, из них более 4 лет в офисе, остальное время - удаленно.
Из фреймворков на PHP на данный момент работаю только с Symfony. Интересуюсь серьезными интересными проектами с сложной логикой и архитектурой. Не рассматриваю предложения по работе с CMS.
Оказываю консультационные и аналитические услуги по техническому анализу ТЗ, существующих программных решений. Осуществляю анализ кода и архитектуры проекта, целесообразность, надежность и безопасность использованных решений. Осуществляю контроль над проектами, разработку планов и стратегии выполнения, рефакторинг.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Убедительная просьба: менеджерам и тем кто не в теме - проходить мимо. Задача узкоспециализированная. Меня также не интересуют никакие комплексные готовые решения и работы по созданию видео-стриминга, я в курсе об их существовании, возможностях и цене. Суть ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $150
Требуется сверстать 5 страниц, качественной версткой на div-ах, с поддержкой IE6, 7, 8, FF2, Opera 8,9. Подробное техниеское задание и исходники дизайна отправлены по электронной почте.HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад