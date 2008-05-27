Работаю с Symfony, Extjs

Стаж программирования на PHP около 6 лет, из них более 4 лет в офисе, остальное время - удаленно.

Из фреймворков на PHP на данный момент работаю только с Symfony. Интересуюсь серьезными интересными проектами с сложной логикой и архитектурой. Не рассматриваю предложения по работе с CMS.

Оказываю консультационные и аналитические услуги по техническому анализу ТЗ, существующих программных решений. Осуществляю анализ кода и архитектуры проекта, целесообразность, надежность и безопасность использованных решений. Осуществляю контроль над проектами, разработку планов и стратегии выполнения, рефакторинг.