Требования к соискателям: 1) Портфолио (не менее 5 работ). 2) Опыт работы с разными CMS (для дальнейшего сотрудничества - работы будет много). 3) Стоимость. 4) Ваше желание работать. В личку ...
Приватный проект для Sir_Michael
Требуется сверстать 5 страниц, качественной версткой на div-ах, с поддержкой IE6, 7, 8, FF2, Opera 8,9. Подробное техниеское задание и исходники дизайна отправлены по электронной почте.
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