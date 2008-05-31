Порезать картинку из Adobe Illustrator в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок243 просмотра

Картинку порезать в HTML.

Нужно сделать срочно. Желательно за 2 дня. Крайний срок - среда.

Формат документа xhtml, стили прописать для всех текстов

Файл .ai размер > 2Мб. Вышлю почтой по запросу.

Жду ваших предложений. Благодарю за помощь.

HTML
17 лет назад
denka
Гость 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

EasyLife
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$30
Отлично выполнено. Рекомендую как квалифицированного верстальщика. Буду рад работать с Денисом в будущем.
Очень хороший заказчик. Сделка была не безопасной, рисковал заказчик. После завершения работы оплата последовала без задержек. После работы остались только положительные эмоции.

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EasyLife
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад