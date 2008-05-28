Есть PSD макет, его надо сверстать в шаблон для DLE.. требуется грамотно прописать CSS... Сам дизайн резиновый.... таблицы всего 1-го вида... также если потребуется то дописать некоторые кнопки взяв за исходник из PSD файла... ...
Нужно написать скрипт
Нужно написать скрипт который отправит данные из форм на почту
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