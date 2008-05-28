Нужно написать скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки326 просмотров

Нужно написать скрипт который отправит данные из форм на почту

17 лет назад
Tata1
Tanya Mos 
43 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

vladimmi
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
Работа выполнена быстро, качественно и корректно. Работой остались довольны, обязательно обратимся еще раз!

Заявки фрилансеров

vladimmi
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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