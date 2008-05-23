Верстка на ShopCMS + мелкие правки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки167 просмотров

Нужно сверстать дизайн для ShopCMS (фикс. ширина) из .psd + несколько мелких правок.

Правки в виде: убрать в коде пробелы/комментарии, прописать где нужно h1/strong, немного почистить код от лишнего мусора и т.д., полный список предоставлю.

Сделать нужно качественно, т.е. кроссобраузерность, верстка на div, максимальная оптимизация кода/графики. Проверять буду жестко и за откровенный брак снижать оплату, по этому наличие портфолио с подобными работами обязательно.

Предложения пишите только на icq, 472700052

17 лет назад
Sattt
--- Satori 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

ADS23
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$170
5 дней

Заявки фрилансеров

ADS23
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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