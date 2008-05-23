Верстка Div

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок277 просмотров

Срочно нужно сверстать 2 страници (DIV) сегодня. PSD отдам исполнителю.

17 лет назад
XciteDeveloper
Саядян 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

ReDDoG
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Работу выполнил на отлично! Быстро и главное все по требованиям справился с заданием. Спасибо за работу, очень выручил!!! Явно знает своё дело. Очень приятен в общении. В общем прекрасный исполнитель, всем рекомендую как отличного работника.

Заявки фрилансеров

ReDDoG
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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