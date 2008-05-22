Повесить HTML шаблоны на шаблонизатор

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки210 просмотров

Нужно повесть готовые новые HTML шаблоны на простой шаблонизатор (типа широко известного Smarty).

Текущий сайт: http://www.cloudwatcher.ru/go/search/projects/

Пример как выглядят шаблоны: http://typo3lab.ru/_cw_verstka_pl/html2/index.txt

(это шаблонизатор Django, знаний программирования на Django не требуется)

Новая верстка: http://typo3lab.ru/_cw_verstka_pl/html2/pattern_pl2.rar

Работу нужно сделать до 28 мая

DjangoHTML
17 лет назад
typo3lab
Валерий 
53 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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