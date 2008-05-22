Надо сверстать один не сложный дизайн. Покажу в асе. Времени на вестку даю пару часов, когда тянут не люблю. Стучаться людям кто в онлайне каждый день стабильно, потому как через час-два будет уже дизайн ...
Повесить HTML шаблоны на шаблонизатор
Нужно повесть готовые новые HTML шаблоны на простой шаблонизатор (типа широко известного Smarty).
Текущий сайт: http://www.cloudwatcher.ru/go/search/projects/
Пример как выглядят шаблоны: http://typo3lab.ru/_cw_verstka_pl/html2/index.txt
(это шаблонизатор Django, знаний программирования на Django не требуется)
Новая верстка: http://typo3lab.ru/_cw_verstka_pl/html2/pattern_pl2.rar
Работу нужно сделать до 28 мая
Заявки фрилансеров
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