Срочно. Пофиксить для ИЕ6

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки162 просмотра

Нужен ОПЫТНЫЙ верстальщик.

пофиксить для ИЕ6

пишите сюда в асю сюда: 441727450

нужно сделать сейчас

17 лет назад
alex_krm
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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