Требуется сверстать дизаин. Исходники тут: d.9998494.ru/77.jpg (есть .psd). Верстка резиновая. Сроки 1-2 дня. Верстка табличная или div. Примерно 5 однотипных страниц.
Интегрировать шаблон в скрипт wmlink
Нужно интегрировать шаблон в скрипт wmlink. Прикладываю первоначальный макет сайта в psd+уже сверстанный шаблон, который надо интегрировать, ну и сам скрипт. Желательно все это побыстрее сделать.
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