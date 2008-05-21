Требуется сверстать дизаин. Исходники тут: d.9998494.ru/77.jpg (есть .psd). Верстка резиновая. Сроки 1-2 дня. Верстка табличная или div. Примерно 5 однотипных страниц.
Сверстать макет в xHTML 1.0 Strict
Дано: psd главной и внутренних страниц.
Скриншоты:
http://www.teamer.ru/files/00/00/00/42/22/24604/pshy2b-3-2_1.png
http://www.teamer.ru/files/00/00/00/42/22/24604/pshy2b-vnytr_1.png
http://www.teamer.ru/files/00/00/00/42/22/24604/pshy2b-style_1.png
http://www.teamer.ru/files/00/00/00/42/22/24604/pshy2b-mapa.png
http://www.teamer.ru/files/00/00/00/42/22/24604/print.png
Задача: сверстать макет в XHTML 1.0 Strict (именно Strict, не Transitional) - проверив его отображение в основных браузерах (IE6, IE7, Opera и Mozilla). Макет - фиксированный, не тянется.
Я руковожу собственной веб-студией, поэтому если сработаемся - в будущем возможны еще заказы (1-3 в месяц).
Пример верстки, которая мне подходит и нравится (структура каталогов, именование файлов и тэгов в CSS, аккуратность) - в аттаче.
Важные моменты:
1. В заявках указывайте сумму за работу. (Предложения без сумм рассматривать не хочу.)
2. Пишите в заявку тендера, а не в личные сообщения и не в Аську. (Для того чтобы потом мы могли оставить друг другу отзыв).
3. Оплата - по завершении работ.
4. Валидация кода обязательна.
5. Обязательна поддержка верстки - на протяжении хотя бы 3 недель оперативное (в течение нескольких часов) исправление ошибок, если вдруг они будут найдены (для этого вы должны быть онлайн большую часть времени дня, чтобы я мог отправить вам сообщение в мессенджер или по мэйлу - хотя мессенджер, ясно дело, предпочтительнее).
Коллеги, и вот еще что - трезво оцените свои способности.
Если вы окажетесь неспособны, например, сверстать стандартную таблицу в XHTML или форму обратной связи - я не приму такую работу.
Меня интересует именно 100% выполненная работа, без каких-либо оговорок, недоделок или "у меня все почти сделано".
Заявки фрилансеров
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