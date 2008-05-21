Дано: psd главной и внутренних страниц.

Скриншоты:

http://www.teamer.ru/files/00/00/00/42/22/24604/pshy2b-3-2_1.png

http://www.teamer.ru/files/00/00/00/42/22/24604/pshy2b-vnytr_1.png

http://www.teamer.ru/files/00/00/00/42/22/24604/pshy2b-style_1.png

http://www.teamer.ru/files/00/00/00/42/22/24604/pshy2b-mapa.png

http://www.teamer.ru/files/00/00/00/42/22/24604/print.png

Задача: сверстать макет в XHTML 1.0 Strict (именно Strict, не Transitional) - проверив его отображение в основных браузерах (IE6, IE7, Opera и Mozilla). Макет - фиксированный, не тянется.

Я руковожу собственной веб-студией, поэтому если сработаемся - в будущем возможны еще заказы (1-3 в месяц).

Пример верстки, которая мне подходит и нравится (структура каталогов, именование файлов и тэгов в CSS, аккуратность) - в аттаче.

Важные моменты:

1. В заявках указывайте сумму за работу. (Предложения без сумм рассматривать не хочу.)

2. Пишите в заявку тендера, а не в личные сообщения и не в Аську. (Для того чтобы потом мы могли оставить друг другу отзыв).

3. Оплата - по завершении работ.

4. Валидация кода обязательна.

5. Обязательна поддержка верстки - на протяжении хотя бы 3 недель оперативное (в течение нескольких часов) исправление ошибок, если вдруг они будут найдены (для этого вы должны быть онлайн большую часть времени дня, чтобы я мог отправить вам сообщение в мессенджер или по мэйлу - хотя мессенджер, ясно дело, предпочтительнее).

Коллеги, и вот еще что - трезво оцените свои способности.

Если вы окажетесь неспособны, например, сверстать стандартную таблицу в XHTML или форму обратной связи - я не приму такую работу.

Меня интересует именно 100% выполненная работа, без каких-либо оговорок, недоделок или "у меня все почти сделано".