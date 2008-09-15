Верстка шаблона для джумалы

Сверстать шаблон для джумалы

нужны загругленные формы, без острых углов, без флэш

http://www.y-y.ru/template/search.html?number=17019 флэш не используем!

От шаблона берем шапку

вместо таблеток поставить фото "карпул"

закруглить верхний левый угол шапки, как у сайта http://www.dentsplycis.com/

надпись придумаем по ходу верстки, кнопки такого-же цвета при наведении мерцание как тут http://www.y-y.ru/ текст для кнопок утвердим дадим, фон для текста сначало белый потом возможно изменим,

модули:

шапка

центральный для текста просто фон без доп модулей

низ модули: для нижнего меню и т.п.