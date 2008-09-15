Вёрстка Макета Таблицами http://img-fotki.yandex.ru/get/51/monstercritic.9/0_11871_fe1780da_orig цена 15 wmz время 1-2 часа
Верстка шаблона для джумалы
Сверстать шаблон для джумалы
нужны загругленные формы, без острых углов, без флэш
http://www.y-y.ru/template/search.html?number=17019 флэш не используем!
От шаблона берем шапку
вместо таблеток поставить фото "карпул"
закруглить верхний левый угол шапки, как у сайта http://www.dentsplycis.com/
надпись придумаем по ходу верстки, кнопки такого-же цвета при наведении мерцание как тут http://www.y-y.ru/ текст для кнопок утвердим дадим, фон для текста сначало белый потом возможно изменим,
модули:
шапка
центральный для текста просто фон без доп модулей
низ модули: для нижнего меню и т.п.
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