Верстка шаблона для джумалы

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Завершен5 заявок193 просмотра

Сверстать шаблон для джумалы

нужны загругленные формы, без острых углов, без флэш

http://www.y-y.ru/template/search.html?number=17019 флэш не используем!

От шаблона берем шапку

вместо таблеток поставить фото "карпул"

закруглить верхний левый угол шапки, как у сайта http://www.dentsplycis.com/

надпись придумаем по ходу верстки, кнопки такого-же цвета при наведении мерцание как тут http://www.y-y.ru/ текст для кнопок утвердим дадим, фон для текста сначало белый потом возможно изменим,

модули:

шапка

центральный для текста просто фон без доп модулей

низ модули: для нижнего меню и т.п.

17 лет назад
f1x
46 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

L_D
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$150
3 дня
Просто отлично) Жаль так поздно написал отзыв!

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L_D
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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