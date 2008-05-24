Сверстать диз

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Завершен34 заявки400 просмотров

Надо сверстать этот диз: http://www.webdv.ru/nspf/nspf.html

только 1 страница, диз без растяжки

прошу указывать цену и сроки

17 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

akoshelev
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$90
3 дня
Радует очень профессиональный подход к делу! А также оперативность в работе.
Хороший заказчик. Проблем во взаимопонимании не возникло, человек явно знает что ему нужно. Оплата за работу пришла незамедлительно. Одним словом -- рекомендую :)

Заявки фрилансеров

akoshelev
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад