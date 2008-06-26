Dle-шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок201 просмотр

Нужно сделать DLE-шаблон из предоставленного мной материала в формате .psd. нужен полностью рабочий шаблон.

DLE
17 лет назад
Innox
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

YP
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$30
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
KrasIT
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад
Были некоторые вопросы с нарушением сроков... человек объяснил что были проблемы, извинился и все сделал качественно. за что ему спасибо.
Отличный заказчик, были личные проблемы - отнесся с пониманием, было приятно работать.

Заявки фрилансеров

YP
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
KrasIT
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад

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