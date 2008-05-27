Требуется сверстать макет на дивах и натянуть его на CMS на любую подходящую. Оставляйте контакты и ссылки на порфолио. Предоплата имеется людям с хорошей репутацией: Отзывы, рейтинг!
Требуется сверстать макет
Табличный, резиновый.
Кроссбраузерность и валидность обязательна.
Макет отправлю на почту по запросу.
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