Требуется сверстать макет

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок394 просмотра

Табличный, резиновый.

Кроссбраузерность и валидность обязательна.

Макет отправлю на почту по запросу.

17 лет назад
norell
Норелл 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

knyazd
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$50
1 день
Вёрстка была выполненна очень качественно с учётом всех "капризов" и пожеланий. Человек всегда на связи и о любых планах информирует. Добросовестная работа.
Четкое задание, своевременная оплата. Все на высоте!

Заявки фрилансеров

knyazd
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад

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