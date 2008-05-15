Здраствуйте, уже имеется готовый дизайн с исходниками, более того сайт уже разбит на куски. Всего надо 3 страницы, различия минимальны. Итак, требуется: 1. Проверстать дизайн, добавить css (есть готовая страница http://hostcentral.ru/, но также ...
Нужно поправить шаблон для joomla
Срочно. Актуально на 16 мая 2008 года...
Нужно поправить шаблон для joomla, чтобы смотрелся нормально во всех браузерах.
Инструкции вышлю при выходе со мной на связь.
Также нужно сверстать еще один шаблон джомла из существующей хтмл страницы...
Возможно долгосрочное сотрудничество по joomla cms
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