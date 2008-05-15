Срочно. Актуально на 16 мая 2008 года...

Нужно поправить шаблон для joomla, чтобы смотрелся нормально во всех браузерах.

Инструкции вышлю при выходе со мной на связь.

Также нужно сверстать еще один шаблон джомла из существующей хтмл страницы...

Возможно долгосрочное сотрудничество по joomla cms