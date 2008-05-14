Нужна простая тема для moodle. Срок - неделя. Требования: 1. Тема должна максимально использовать CSS. Html-код, в результате, должен быть валидным. 2. Тема делается на основании двух скриншотов (прилагаются), и ...
Верстка сайта
Здраствуйте, уже имеется готовый дизайн с исходниками, более того сайт уже разбит на куски. Всего надо 3 страницы, различия минимальны.
Итак, требуется:
1. Проверстать дизайн, добавить css (есть готовая страница http://hostcentral.ru/, но также имеется кривая верстка + отсутствие css);
2. Верстка должна быть обязателно кроссбраузерная, валидная и "резиновая" (не ломаться при просмотре на разных разрешениях)
3. Высылать ежедневный отчет(если работа затянется на несколько дней) + прилагать написанный html-css.
!!Либо натянуть мой дизайн на простой php движок с админкой.
Бюджет 40$ (работы максимум на пол дня) + 10$ за дабавлени 3ех эллементарных скриптов
Оплата только по результатам работы!!
Гарантируется дальнейшее сотрудничество, если работа полностью удовлетворит.
Стучитесь в icq 306164572, наличие хорошего портфолио и репутации приветствутся.
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