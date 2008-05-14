Исправить шапку сайта под mozilla

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок200 просмотров

На сайте avtovodila.ru нужно откорректировать код, чтобы шапка меню отображалась корректно в мозилле, в настоящее время там внизу у каждой пиктограммы меню белая полоса

17 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

wpm
40 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$1
1 день
Сделал быстро и правильно

Заявки фрилансеров

wpm
40 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
17 лет назад

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