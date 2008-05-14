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Исправить шапку сайта под mozilla
На сайте avtovodila.ru нужно откорректировать код, чтобы шапка меню отображалась корректно в мозилле, в настоящее время там внизу у каждой пиктограммы меню белая полоса
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