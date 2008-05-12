Html-верстка сайтов

Рарабатываем новый бесплатный движок для интернет магазинов, нужно сверстать сайты по тз приведенному ниже:

На сайте http://35a.ru/jpg/1/, http://35a.ru/jpg/2/, http://35a.ru/jpg/3/ лежат примеры версток (архив версток http://35a.ru/jpg/arh.rar), нужно сверстать аналогично, но другие дизайны по нижеприведенному ТЗ:

1. Вёрстка должна быть на дивах, (для чего это нужно, что бы все рекламные блоки, меню, счётчики и т.д. в html структуре шли после основной части сайта(там где идёт перечисление товаров и текст статей сайта).)

2. Есть N-е количество дизайнов интернет магазинов, у всех этих дизайнов одна и тажа структура(расположение меню и товаров, заголовков и т.д.), нужно таким образом сверстать, что бы файлы html у всех этих сайтов были идентичны,

а вот файлы с картинками и CSS, соответственно могут и будут отличаться.

Проверка осуществляется таким образом берётся один свёрстанный шаблон удаляются файлы с изображениями и CSS, а потом с другого шаблона подставляются эти файлы, и в результате должна отобразиться другой шаблон.

3. В каждом дизайне должно получиться 4 странички (Список товаров, подробнее о товаре, текстовая страничка и корзина интернет магазина)

Дизайны всех 4 страниц даются как правило только для одного шаблона, так как во всех остальных структура одинаковая

4. Верстка должна нормально отображаться в IE6, Opera, Firefox

5. Пример работающей вёрстки в прилагаемом архиве. (это только пример что б понять смысл написанного выше)

6. Ну соответственно там где идёт список товаров, внизу есть постраничная навигация(1 2 3 …), страничек может быть много, при вёрстке это нужно предусмотреть

Версток нужно делать много, обычно один верстальщик делает от 6 до 15 версток в день.

Стоимость 1 верстки 150 рублей