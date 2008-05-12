Вся информация в личку. АПД: в связи с тем, что прошлый исполнитель пропал, и от него нет вестей, то ищется новый. То что он выбран ничего не значит, я ...
Вёрстка таблицами
Вёрстка Таблицами данного макета http://i011.radikal.ru/0805/bf/8607ad4dbc99.jpg
Бюджет 10 wmz и хороший отзыв сроки ваши
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100HTML-верстка2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $127
Требуется сделать следующее! Сверстать 3 страницы (дизайн очень простой минимум обьектов) Натянуть эти странички на движок Jommla Оплата 3000 рублей больше нет! Оплата будет производится по факту ...Завершен17 лет назад
- $15
Нужно натянуть готовый макет psd на движок вмлинка. Вроде ничег сложного, писать в асю 647-197Завершен17 лет назад
- $50
Нужен шаблон для сайта на 5 страниц. Шапка+лого+несложный, простой дизайн - движок, скрипты уже есть. Интересует цена и строки. Предложения строго в проект. В приват не пишите - не читаю!HTML-верстка5 заявокЗакрыт17 лет назад
Вставить в страницу несколько счётчиков и html-текстЗавершен17 лет назад
- $20
Из PSD сделать HTML+CSS верстку одной страницы. см прикрепленный GIF (70 kb) Ширина сайта фиксированная Верстка должна быть слоями т.е. div-ами и быть очень близкой 1:1 как в макете. ...Завершен17 лет назад
- $70
Необходимо нарисовать флеш шапку для интернет казино ))) Так же немного изменить дизайн (все будит обговоренно) ... Вот скрипт казино http://test.goldmine.tu2.ru/Закрыт17 лет назад
Shop-Script template из готового PSD ЗАКРЫТОЗакрыт17 лет назад
- $30
Добрый день надо сверстать дизайн под движок Даталайф, кого заинтерисовало прошу написать в icq : 4728102.Закрыт17 лет назад
- $10
Нужно сверстать простое popup меню item - пункт меню item1, item2, item3 - подпункты. 1) item -> item1, item2, item3 ...Завершен17 лет назад