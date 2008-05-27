Натянуть макет на движок wmlink

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки190 просмотров

Нужно натянуть готовый макет psd на движок вмлинка. Вроде ничег сложного, писать в асю 647-197

17 лет назад
dragon99
Павел 
34 года
17 лет в сервисе
Была
12 дней назад

Выбранный исполнитель

av_newlife
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$5
1 день
Выполнил работу в кратчайшие сроки, сразу понял что к чему, все отлично, ошибок нету. Всем рекомендую.
Заказчик супер!! Приятен в общении, не придирчив! Оплата вовремя! Надеюсь на дальнейшую работу с ним и всем советую!

Заявки фрилансеров

av_newlife
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад