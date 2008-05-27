Нужен шаблон для сайта на 5 страниц. Шапка+лого+несложный, простой дизайн - движок, скрипты уже есть. Интересует цена и строки. Предложения строго в проект. В приват не пишите - не читаю!
Натянуть макет на движок wmlink
Нужно натянуть готовый макет psd на движок вмлинка. Вроде ничег сложного, писать в асю 647-197
Выбранный исполнитель
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