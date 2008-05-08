Нужна флеш шапка

Никому не советую работать с этим заказчиком, после того как по его заданию была выполнена работа она ему была показана и понравилась, он перевел деньги по сервису безопасных сделок. Далее я ему переслал готовый набор файлов и клиент закапризнячал это ему не так и то не эдак. говорит снизить бы цену с 2300р. до 1700р. Ну я не жадный и согласился на это признав некоторые недоделки со своей стороны. Он в свою очередь попросил отменить меня платеж отправленный им через СБС. Далее он совсем видать обнаглел и сказал что заплатит только 1200р., но т.к. сервис ему в субботу не вернул деньги то он сказал что переведет их в понедельник, но перевода так и не поступило. Я подождал до среды все таки надеясь на его порядочность, но нетут то было, человек просто ответил в асю что кинул меня на эти деньги!!! Еще раз не советую работать с этим заказчиком!