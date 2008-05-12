Необходимо нарисовать флеш шапку для интернет казино ))) Так же немного изменить дизайн (все будит обговоренно) ... Вот скрипт казино http://test.goldmine.tu2.ru/
HTML+CSS верстка
Из PSD сделать HTML+CSS верстку одной страницы.
см прикрепленный GIF (70 kb)
Ширина сайта фиксированная
Верстка должна быть слоями т.е. div-ами и быть очень близкой 1:1 как в макете.
Сверстанная страница должна быть валидной, и отображаться корректно во всех браузерах
Желательно сделать сегодня
бюджет 20-25 WMZ + отличный отзыв за отлично выполненную работу в срок
Укажите сколько времени необходими и цену здесь!
ПРИВАТНЫЕ СООБЩЕНИЯ НЕ ЧИТАЮ!
Наличие положительных отзывов о отсутствие отрицательных обязательно.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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