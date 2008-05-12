HTML+CSS верстка

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок353 просмотра

Из PSD сделать HTML+CSS верстку одной страницы.

см прикрепленный GIF (70 kb)

Ширина сайта фиксированная

Верстка должна быть слоями т.е. div-ами и быть очень близкой 1:1 как в макете.

Сверстанная страница должна быть валидной, и отображаться корректно во всех браузерах

Желательно сделать сегодня

бюджет 20-25 WMZ + отличный отзыв за отлично выполненную работу в срок

Укажите сколько времени необходими и цену здесь!

ПРИВАТНЫЕ СООБЩЕНИЯ НЕ ЧИТАЮ!

Наличие положительных отзывов о отсутствие отрицательных обязательно.

CSSHTML
17 лет назад
programming2000
Ii Ii 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Vadyacorp
Вадим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Быстрая коммуникация, быстрые ответы на все вопросы, предельно ясное ТЗ, очень хороший psd макет - все по папочкам, подписано и вложено. Отличнейший заказчик, рекомендую ;)

Заявки фрилансеров

Vadyacorp
Вадим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад