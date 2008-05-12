HTML+CSS верстка

Из PSD сделать HTML+CSS верстку одной страницы.

см прикрепленный GIF (70 kb)

Ширина сайта фиксированная

Верстка должна быть слоями т.е. div-ами и быть очень близкой 1:1 как в макете.

Сверстанная страница должна быть валидной, и отображаться корректно во всех браузерах

Желательно сделать сегодня

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